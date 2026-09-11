‏الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاعتداء على المملكة يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي

رئيس الأركان الإسرائيلي: الخط الأصفر سيبقى تحت سيطرتنا الكاملة من دون أي تغيير وأي اعتداء على بلدات الشمال أو على قوات الجيش التي تحمي البلدات سيقابل برد فوري وقوي