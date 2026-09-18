تحرك جديد.. صور من الفضاء تكشف ما تفعله إيران!

وبحسب تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، تُظهر الصور الملتقطة في 13 أيلول نشاطًا إنشائيًا مكثفًا في الموقع، شمل آليات ومعدات بناء، إضافة إلى إقامة غطاء كبير يحجب أعمال الترميم عن الرصد الجوي.
وكانت إسرائيل قد استهدفت المنشأة في تشرين الأول 2024 ومجدّدًا في آذار 2026، فيما تقول إسرائيل إن الموقع ارتبط سابقًا بأبحاث متعلقة بتطوير متفجرات لاستخدامات نووية؛ وهي اتهامات تأتي ضمن خلاف أوسع بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
وفي تقريره الأحدث، ذكر المعهد أن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة "فانتور تكنولوجيز" في 13 سبتمبر الجاري، تظهر أن "إيران وضعت غطاء فوق المنشأة المدمرة والمحصنة تحت الأرض، مما يحجب أنشطة إعادة البناء الجارية في الأسفل عن أنظار الأقمار الاصطناعية وعمليات الاستطلاع الجوي".
وجاء في التقرير: "يمكن رصد نشاط مكثف في أرجاء موقع البناء، إذ تعمل المركبات، بما في ذلك شاحنات التفريغ والجرافات وعربات خلط وضخ الخرسانة والرافعات، بنشاط لإعادة بناء المنشأة".
كما أشار المعهد إلى أنه في يونيو 2026، جرت أعمال إصلاح أولية في منشأة "طالقان 2"، حيث أصلحت إيران الفتحات التي تسببت بها الضربات الإسرائيلية، ووضعت فوقها أغطية خرسانية.
وتظهر الصور أيضا بناء "تدعيم خرساني جديد للساحة المحيطة بالمنشأة من الجهة اليمنى"، وهو ما يقول التقرير إنه سيوفر "حماية إضافية ضد الانفجارات الناجمة عن أي هجوم جوي محتمل"، وذلك وفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي.
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