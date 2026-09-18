تحرك جديد.. صور من الفضاء تكشف ما تفعله إيران!

وبحسب تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولي في ، تُظهر الصور الملتقطة في 13 أيلول نشاطًا إنشائيًا مكثفًا في الموقع، شمل آليات ومعدات بناء، إضافة إلى إقامة غطاء كبير يحجب أعمال الترميم عن الرصد الجوي.

وكانت قد استهدفت المنشأة في تشرين الأول 2024 ومجدّدًا في آذار 2026، فيما تقول إسرائيل إن الموقع ارتبط سابقًا بأبحاث متعلقة بتطوير متفجرات لاستخدامات نووية؛ وهي اتهامات تأتي ضمن خلاف أوسع بشأن طبيعة البرنامج .