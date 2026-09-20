ترامب يُهدد بـ 3 خيارات وايران تتوعّد بالرد.. جولة جديدة؟

وقالت القيادة المركزية ، عبر الرسمية، إن "أي هجوم جديد سيقابَل باستهداف متواصل للقواعد والمصالح الأميركية".في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن بلاده على تواصل مستمر مع الحوثيين، وإنهم وافقوا على عدم قتال .ورأى ترمب أن التطورات هذا الأسبوع لا تختلف عن غيرها في ، رغم التحذيرات التي أصدرتها واشنطن لرعاياها في أنحاء المنطقة، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين الإيرانيين يختبئون، وأنه يصعب العثور على أشخاص قادرين على إبرام صفقة.وأكد أنه "بات في مرحلة اتخاذ القرار، قائلاً إن "أموراً كبيرة جداً ستحدث في القريب بشأن ".وأبدى انفتاحه على لقاء الرئيس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.وقال إن السؤال المطروح هو «متى، وإذا كنت سأفجّر إيران بأكملها»، داعياً طهران إلى تحسين تصرفها.وأضاف أن الخيارات المطروحة حالياً تتمثل في محو إيران، أو تركها تتعفن اقتصادياً، أو التوصل إلى صفقة.