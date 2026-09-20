أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

ترامب يُهدد بـ 3 خيارات وايران تتوعّد بالرد.. جولة جديدة؟

2026-09-20 | 11:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب يُهدد بـ 3 خيارات وايران تتوعّد بالرد.. جولة جديدة؟
ترامب يُهدد بـ 3 خيارات وايران تتوعّد بالرد.. جولة جديدة؟

حذّرت إيران، اليوم الأحد، الولايات المتحدة من شنّ هجوم جديد عليها، مؤكدةً امتلاكها معلومات عن استعدادات لتنفيذ عملية عسكرية واسعة.

وقالت القيادة المركزية الإيرانية، عبر وسائل الإعلام الرسمية، إن "أي هجوم جديد سيقابَل باستهداف متواصل للقواعد والمصالح الأميركية".

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن بلاده على تواصل مستمر مع الحوثيين، وإنهم وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة.

ورأى ترمب أن التطورات هذا الأسبوع لا تختلف عن غيرها في الشرق الأوسط، رغم التحذيرات التي أصدرتها واشنطن لرعاياها في أنحاء المنطقة، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين الإيرانيين يختبئون، وأنه يصعب العثور على أشخاص قادرين على إبرام صفقة.

وأكد أنه "بات في مرحلة اتخاذ القرار، قائلاً إن "أموراً كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران".

وأبدى انفتاحه على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وقال ترامب إن السؤال المطروح هو «متى، وإذا كنت سأفجّر إيران بأكملها»، داعياً طهران إلى تحسين تصرفها. 

وأضاف أن الخيارات المطروحة حالياً تتمثل في محو إيران، أو تركها تتعفن اقتصادياً، أو التوصل إلى صفقة.
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
ترامب يُهدد بـ 3 خيارات وايران تتوعّد بالرد.. جولة جديدة؟

عربي و دولي

ايران

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب يقطع إجازته.. وتحذيرات أمنية للأميركيين في الشرق الأوسط
الخارجية الأميركية: على الأميركيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"إذا فوجئنا، فلن نُهزم".. اسرائيل تستعد شمالاً! (هيئة البث)
14:13

"إذا فوجئنا، فلن نُهزم".. اسرائيل تستعد شمالاً! (هيئة البث)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "حالة التأهب في شمال إسرائيل لا تستند إلى تحذير محدد، وإنما إلى تقديرات عسكرية تفيد بأن حزب الله يعيد تنظيم صفوفه وتسليح نفسه، رغم تعرض قدراته لضربات واسعة".

14:13

"إذا فوجئنا، فلن نُهزم".. اسرائيل تستعد شمالاً! (هيئة البث)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "حالة التأهب في شمال إسرائيل لا تستند إلى تحذير محدد، وإنما إلى تقديرات عسكرية تفيد بأن حزب الله يعيد تنظيم صفوفه وتسليح نفسه، رغم تعرض قدراته لضربات واسعة".

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026