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الرئيس سلام يشارك في القمة متعددة الأطراف برئاسة ترامب وبمشاركة دول عربية وإقليمية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
2026-09-22 | 15:12
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الرئيس سلام يشارك في القمة متعددة الأطراف برئاسة ترامب وبمشاركة دول عربية وإقليمية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
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