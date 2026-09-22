أول لقاء منذ حزيران.. واشنطن وطهران تكسران الجمود

أعلن الرئيس الأميركي أن "مسؤولين أميركيين عقدوا اجتماعاً استمر 3 ساعات مع الوفد بحضور ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر".

ووصف الاجتماع بأنه "مثمر للغاية"، معتبراً أن "هناك زخماً باتجاه التوصل إلى اتفاق".



وقد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي ومصدر اقليمي ان " عباس حضر الإجتماع".



وفي المقابل، أفاد التلفزيون بأن "اللقاء عُقد بطلب من الجانب الأميركي، بهدف نقل شروط لإعادة فتح ، وتشمل الرفع الفوري للحصار البحري، والإفراج عن الأموال المجمّدة، وإنهاء الحرب على جميع جبهات ".