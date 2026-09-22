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أول لقاء منذ حزيران.. واشنطن وطهران تكسران الجمود
2026-09-22 | 16:10
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أول لقاء منذ حزيران.. واشنطن وطهران تكسران الجمود
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن "مسؤولين أميركيين عقدوا اجتماعاً استمر 3 ساعات مع الوفد
الإيراني
بحضور ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر".
ووصف
ترامب
الاجتماع بأنه "مثمر للغاية"، معتبراً أن "هناك زخماً باتجاه التوصل إلى اتفاق".
وقد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي ومصدر اقليمي ان "
وزير الخارجية الإيراني
عباس
عراقجي
حضر الإجتماع".
وفي المقابل، أفاد التلفزيون
الإيراني
بأن "اللقاء عُقد بطلب من الجانب الأميركي، بهدف نقل شروط
طهران
لإعادة فتح
مضيق هرمز
، وتشمل الرفع الفوري للحصار البحري، والإفراج عن الأموال
الإيرانية
المجمّدة، وإنهاء الحرب على جميع جبهات
المقاومة
".
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