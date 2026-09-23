النفط يتراجع.. والذهب؟

تراجعت أسعار ، مع بدء في استئناف إمدادات الخام عبر خط أنابيب حيوي يصل إلى البحر الأحمر، وسط تزايد الآمال في التوصل إلى حل ديبلوماسي للحرب بين وإيران من خلال محادثات ‌تُجرى في في .



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.07 في المئة إلى 99.18 دولارا للبرميل في حلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.39 في المئة إلى 90.17 دولارا للبرميل.



من جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب ، مع تقييم المستثمرين لاحتمال إبقاء بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في مسعى للحد من التضخم ‌المستمر.



ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4356.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم الأول 0.4 في المئة إلى 4394.90 دولارا.