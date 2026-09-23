"نيوجيرسي بدلاً من الجولان".. ماذا قال الشرع لترامب؟ | شاهد الفيديو

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال جلسة حوارية أدارها المسؤول الأميركي السابق بريت ماكغورك في نيويورك، أن توجّه دمشق يقوم على تمكين الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة.



وقال الشرع إن سوريا تسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وتجاوز المشكلات التي تسبّب بها النظام السوري السابق، إلى جانب التواصل مع الحكومة اللبنانية بشأن الإصلاح السياسي والتنفيذ السليم لاتفاق الطائف.



ورداً على سؤال عن دور محتمل للقوات المسلحة السورية في لبنان، قال الشرع إن سوريا تواجه مشكلاتها وتحدياتها الداخلية، وإن عدم الاستقرار في لبنان يؤثر عليها مباشرة.