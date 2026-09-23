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عربي و دولي

"نيوجيرسي بدلاً من الجولان".. ماذا قال الشرع لترامب؟ | شاهد الفيديو

2026-09-23 | 01:53
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"نيوجيرسي بدلاً من الجولان".. ماذا قال الشرع لترامب؟ | شاهد الفيديو

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"نيوجيرسي بدلاً من الجولان".. ماذا قال الشرع لترامب؟ | شاهد الفيديو

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"تمكين الحكومة اللبنانية وحصر السلاح".. مواقف للشرع عن لبنان
النفط يتراجع.. والذهب؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

متري مكرمًا الوفد السوري: التنسيق مع دمشق بلغ مستويات متقدمة
03:51

متري مكرمًا الوفد السوري: التنسيق مع دمشق بلغ مستويات متقدمة

أقام نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، مساء الثلاثاء، مأدبة عشاء في فندق فينيسيا ببيروت تكريماً للوفد الوزاري السوري الرسمي الذي يزور لبنان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين.

03:51

متري مكرمًا الوفد السوري: التنسيق مع دمشق بلغ مستويات متقدمة

أقام نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، مساء الثلاثاء، مأدبة عشاء في فندق فينيسيا ببيروت تكريماً للوفد الوزاري السوري الرسمي الذي يزور لبنان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين.

"تمكين الحكومة اللبنانية وحصر السلاح".. مواقف للشرع عن لبنان
03:41

"تمكين الحكومة اللبنانية وحصر السلاح".. مواقف للشرع عن لبنان

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال جلسة حوارية أدارها المسؤول الأميركي السابق بريت ماكغورك في نيويورك، أن توجّه دمشق يقوم على تمكين الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال الشرع إن سوريا تسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وتجاوز المشكلات التي تسبّب بها النظام السوري السابق، إلى جانب التواصل مع الحكومة اللبنانية بشأن الإصلاح السياسي والتنفيذ السليم لاتفاق الطائف.

ورداً على سؤال عن دور محتمل للقوات المسلحة السورية في لبنان، قال الشرع إن سوريا تواجه مشكلاتها وتحدياتها الداخلية، وإن عدم الاستقرار في لبنان يؤثر عليها مباشرة.

03:41

"تمكين الحكومة اللبنانية وحصر السلاح".. مواقف للشرع عن لبنان

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال جلسة حوارية أدارها المسؤول الأميركي السابق بريت ماكغورك في نيويورك، أن توجّه دمشق يقوم على تمكين الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال الشرع إن سوريا تسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وتجاوز المشكلات التي تسبّب بها النظام السوري السابق، إلى جانب التواصل مع الحكومة اللبنانية بشأن الإصلاح السياسي والتنفيذ السليم لاتفاق الطائف.

ورداً على سؤال عن دور محتمل للقوات المسلحة السورية في لبنان، قال الشرع إن سوريا تواجه مشكلاتها وتحدياتها الداخلية، وإن عدم الاستقرار في لبنان يؤثر عليها مباشرة.

النفط يتراجع.. والذهب؟
01:41

النفط يتراجع.. والذهب؟

تراجعت أسعار النفط اليوم، مع بدء السعودية في استئناف إمدادات الخام عبر خط أنابيب حيوي يصل إلى البحر الأحمر، وسط تزايد الآمال في التوصل إلى حل ديبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران من خلال محادثات ‌تُجرى في الأمم المتحدة في نيويورك.

01:41

النفط يتراجع.. والذهب؟

تراجعت أسعار النفط اليوم، مع بدء السعودية في استئناف إمدادات الخام عبر خط أنابيب حيوي يصل إلى البحر الأحمر، وسط تزايد الآمال في التوصل إلى حل ديبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران من خلال محادثات ‌تُجرى في الأمم المتحدة في نيويورك.

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