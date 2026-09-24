وول ستريت جورنال عن مصادر: نتنياهو سعى لترتيب لقاء مع ترامب على هامش زيارته نيويورك لكن لم يتحقق له ذلك

سلام: العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين ولبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة

سلام: العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين ولبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة