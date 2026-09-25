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الدفاع التركية: اجتماع عسكري تركي سعودي باكستاني عقد في الرياض في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك
2026-09-25 | 15:24
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الدفاع التركية: اجتماع عسكري تركي سعودي باكستاني عقد في الرياض في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك
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