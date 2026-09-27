وفود إلى مختلف أنحاء العالم.. لـ عزل ايران!

أعلن الأميركي السبت، أنه "أرسل فرقاً إلى مختلف أنحاء للحض على اتخاذ إجراءات لعزل اقتصادياً، مرحباً بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران