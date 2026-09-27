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2026-09-27 | 01:15
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وفود إلى مختلف أنحاء العالم.. لـ عزل ايران!
أعلن
وزير الخزانة
الأميركي
سكوت بيسنت
السبت، أنه "أرسل فرقاً إلى مختلف أنحاء
العالم
للحض على اتخاذ إجراءات لعزل
إيران
اقتصادياً، مرحباً بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران
الإيراني
وكتب بيسنت على منصة اكس "بتوجيهات مني، تم إرسال فرق إلى مختلف أنحاء
العالم
للتواصل مع الدول والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد النظام
الإيراني
، وهذه الجهود تؤتي ثمارها".
كما سلط بيسنت الضوء على الإجراءات التي تستهدف البنوك
الإيرانية
.
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