"مستعدون للمواجهة".. رسالة عراقجي الحاسمة لترامب!

وحول المقترح الإيراني المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية في غضون سبعة أيام، والذي نُقل إلى واشنطن عبر وساطة قطرية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح عراقجي أن طهران لم تتلقَ حتى الآن أي رد رسمي بالرفض عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، رغم التصريحات العلنية التي أطلقها ترامب برفضه للعرض.
وشدد عراقجي على أن بلاده مستعدة لإعادة فتح المضيق ضمن اتفاق ينهي الصراع، مقابل الإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة والسماح لها ببيع النفط، لافتاً إلى أن هذه الشروط طُرحت سابقاً، وأن الاستمرار في المحاولات الدبلوماسية يهدف لعدم تفويت أي فرصة للسلام.