بعد عامين على اغتياله.. ماذا قال خامنئي عن نصرالله؟

وقال خامنئي: "من المناسب جدًا إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد البطل والرمز العظيم لجبهة ، الشهيد العظيم ، رجل كان يكنّ كل الحب لأمته ومدرسته، وكانت خطبه الصادقة العذبة وأفعاله الشجاعة تقوّي قلوب شعبه، بل وقلوب شعوب الحر. رجل رفع اسم ، هذا البلد الصغير الذي كان لسنوات طويلة حصنًا لبعض القوى، إلى أعلى المراتب. رجل كان النصر والفتح رفيقيه الدائمين، والذي لا شك أنه، على مر تاريخ بلاد الشام وحتى يومنا هذا، وبعد الأنبياء وخلفائهم، لم يظهر في تلك العريقة رجل بمثل عظمته".وتابع: "وبالطبع، فإن رايته المشرفة الآن في يد الشيخ نعيم ، حفظه الله، الذي يواصل مسيرته بشجاعة في طليعة صفوف القوية التي تذكّرنا بيوم عاشوراء، إن هذه الأيام التي يمر بها لبنان، في مواجهة التاريخ وفي الواقع الحاضر، هي أيام مميزة ومجيدة لهم ولجميع المقاومين، وأيام مذلة ومهينة في نهاية المطاف لأولئك الذين علّقوا آمالهم، في مواجهة الصهيوني، على وعود كاذبة من مضطهديهم وحماتهم".