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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع كبار المسؤولين بعد قليل
2026-09-29 | 10:53
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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع كبار المسؤولين بعد قليل
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع كبار المسؤولين بعد قليل
عربي و دولي
الإسرائيلية:
نتنياهو
اجتماعاً
أمنياً
المسؤولين
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"سانا": انفجار ناجم عن عمل تخريبي يطال خطا للغاز في شرق سوريا
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