القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع كبار المسؤولين بعد قليل

مصادر دبلوماسية للجديد: ارتياح لدى الإدارة الأميركية إلى مواقف الرئيس سلام الواضحة وقد بدا خلال اللقاءات تفهّم أميركي لحجم التحديات والتعقيدات التي تواجه الحكومة مع تأكيد أن واشنطن ملتزمة تجاه لبنان