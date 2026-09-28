روبيو ناقش مع نظيره السعودي التعاون الثنائي بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين بما في ذلك الملفات المتعلقة بإيران وغزة والسودان واليمن

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عقب لقائه رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن، دعم الولايات المتحدة القوي للبنان في مساعيه لتطبيق الإطار الثلاثي، معتبراً أنه "السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل".

وقال روبيو في منشور على منصة "أكس": "الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان ذي السيادة والخالي من نفوذ "حزب الله" وإيران".