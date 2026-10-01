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عربي و دولي
الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات استهداف الحوثي لمحطة توزيع كهرباء تخدم المسجد النبوي الشريف
2026-10-01 | 16:05
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الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات استهداف الحوثي لمحطة توزيع كهرباء تخدم المسجد النبوي الشريف
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