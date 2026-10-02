إلى كل مستخدمي آيفون.. اقرأوا هذا الخبر!

آبل تحديثًا أمنيًا جديدًا لأجهزة آيفون لسد ثغرة خطيرة في نظام التشغيل، بعدما أشارت الشركة إلى احتمال استغلالها بالفعل في هجمات إلكترونية استهدفت أفرادًا محددين.

توجد الثغرة داخل CoreGraphics، وهو إطار عمل أساسي في نظام iOS مسؤول عن معالجة وعرض المحتوى المرئيk ويمكن لملف خبيث مُعدّ خصيصًا استغلال الخلل والتسبب في تلف الذاكرة، ما قد يتيح للمهاجم تنفيذ تعليمات برمجية والسيطرة على الجهاز.

وأصلحت آبل الثغرة ضمن تحديثي iOS 26.7.1 وiPadOS 26.7.1، اللذين أُطلقا في 28 سبتمبر، ولذلك توصي الشركة المستخدمين الذين ما زالوا يعملون بإصدارات متأثرة بتثبيت التحديثات في أقرب وقت.