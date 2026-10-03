أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
01:56
أسعار المحروقات.. نبأ سار لجيوب اللبنانيين
12:27
بفيديو لنصر الله.. التيار يرد على الموسوي!
11:18
لقاء عون وسلام في بعبدا.. ماذا دار بينهما؟
09:57
ماذا يحصل في زوطر الشرقية؟
09:33
في الضاحية.. الجيش يكشف تفاصيل توقيف رئيس عصابة
عربي و دولي
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: صراع المنطقة مع التطرف مستمر وتبرير الإرهاب بخطاب الكراهية جزء من الخطر لا هامشه
2026-10-03 | 04:02
A-
A+
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: صراع المنطقة مع التطرف مستمر وتبرير الإرهاب بخطاب الكراهية جزء من الخطر لا هامشه
مقالات ذات صلة
دولة الإمارات ترحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
مستشار رئيس الإمارات: ما يتم تداوله من تقديمنا تسهيلات مالية لإيران معلومات غير صحيحة
لقاءات رئيس الحكومة مستمرة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة | تابعوا موجز الاخبار مباشرة
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: صراع المنطقة مع التطرف مستمر وتبرير الإرهاب بخطاب الكراهية جزء من الخطر لا هامشه
عربي و دولي
قرقاش
المستشار
الدبلوماسي
لرئيس
الإمارات:
المنطقة
التطرف
مستمر
وتبرير
الإرهاب
بخطاب
الكراهية
الخطر
هامشه
العودة الى الأعلى
فقد الوعي للحظات.. ليجد نفسه داخل الضريح! (فيديو)
لحظة رعب على الهواء مباشرة.. سيارة تطيح بمراسلة ومصور (فيديو)
اقرأ ايضا في عربي و دولي
04:05
فقد الوعي للحظات.. ليجد نفسه داخل الضريح! (فيديو)
04:05
فقد الوعي للحظات.. ليجد نفسه داخل الضريح! (فيديو)
03:43
لحظة رعب على الهواء مباشرة.. سيارة تطيح بمراسلة ومصور (فيديو)
03:43
لحظة رعب على الهواء مباشرة.. سيارة تطيح بمراسلة ومصور (فيديو)
03:40
"استنى يا حصان".. عروسان في ورطة! (فيديو)
03:40
"استنى يا حصان".. عروسان في ورطة! (فيديو)
يحدث الآن
فن و منوعات
06:29
وفاة الفنانة اللبنانية ندى دندش إثر حادث سير مأساوي والجمهور في صدمة
محليات
05:48
إطلاق اسم "سراي شهداء أمن الدولة" على سرايا النبطية الحكومية
فن و منوعات
04:50
نجوى كرم تمازح الرجال خلال حفلها في دبي
اخترنا لكم
محليات
05:48
إطلاق اسم "سراي شهداء أمن الدولة" على سرايا النبطية الحكومية
محليات
02:32
غارات وتفجير على دفعتين.. ماذا يجري في جنوب لبنان؟
محليات
01:56
أسعار المحروقات.. نبأ سار لجيوب اللبنانيين
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-09-26
سارة أبي كنعان ووسام فارس يرزقان بطفلهما الأول.. وهذا اسمه
2026-09-04
وزير الاقتصاد: سنكثف عمليات الكشف وتنظيم محاضر الضبط للمولدات المخالفة
2026-09-22
رقعة الاحتلال تكبر.. والجنوب أمام خيارات صعبة (أساس ميديا)
2026-09-30
يا تفاح مين يشتريك؟
14:26
صفحة وهمية تنتحل صورة واسم وزير العمل.. احذروها
2026-09-15
معلومات "الجديد": المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب اعتبر في مطالعته أنّ مسؤولية جزائية تقع في ملف انفجار المرفأ على الوزراء غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب
بالفيديو
بالفيديو
04:05
فقد الوعي للحظات.. ليجد نفسه داخل الضريح! (فيديو)
03:43
لحظة رعب على الهواء مباشرة.. سيارة تطيح بمراسلة ومصور (فيديو)
03:40
"استنى يا حصان".. عروسان في ورطة! (فيديو)
13:30
حبّ جنوبي للدولة.. والمطالب رفعت مباشرة لرئيس الحكومة (تقرير)
13:23
مقدمة النشرة المسائية 02-10-2026
11:37
محمد حمية: الحوار بين "حزب الله" والحكومة السورية "ماشي" (فيديو)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
09:25
إلى كل مستخدمي آيفون.. اقرأوا هذا الخبر!
عربي و دولي
09:25
إلى كل مستخدمي آيفون.. اقرأوا هذا الخبر!
محليات
12:27
بفيديو لنصر الله.. التيار يرد على الموسوي!
محليات
12:27
بفيديو لنصر الله.. التيار يرد على الموسوي!
محليات
09:33
في الضاحية.. الجيش يكشف تفاصيل توقيف رئيس عصابة
محليات
09:33
في الضاحية.. الجيش يكشف تفاصيل توقيف رئيس عصابة
محليات
15:47
خطف وفدية في البقاع.. وأمن الدولة يداهم
محليات
15:47
خطف وفدية في البقاع.. وأمن الدولة يداهم
فن و منوعات
12:08
إخلاء سبيل دكتور فود بعد كفالة مالية.. ماذا عن قضية المخدرات؟
فن و منوعات
12:08
إخلاء سبيل دكتور فود بعد كفالة مالية.. ماذا عن قضية المخدرات؟
محليات
01:56
أسعار المحروقات.. نبأ سار لجيوب اللبنانيين
محليات
01:56
أسعار المحروقات.. نبأ سار لجيوب اللبنانيين
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026