فقد الوعي للحظات.. ليجد نفسه داخل الضريح! (فيديو)

معلومات "الجديد": المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب اعتبر في مطالعته أنّ مسؤولية جزائية تقع في ملف انفجار المرفأ على الوزراء غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب