بـ "مفاجآت جديدة".. قاليباف وعراقجي يتوعّدان!

قال عباس عراقجي، الأحد، إن طهران جادة في إيجاد حلول دبلوماسية وفي الدفاع عن نفسها، مضيفًا أن "رسالتنا للعدو واضحة، ونحن مستعدون للوصول إلى حل عادل عبر المسارات الدبلوماسية".



وأكد أن بلاده جاهزة لتوجيه ردّ أكثر تدميرًا على أي اعتداء عسكري، معربًا عن أمله في أن تتحرك في مسار والمنطق، وقال: "إذا اتجهت نحو العمل العسكري فنحن مستعدون".



، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، خلال جلسة علنية للبرلمان، إن " قدّموا أخيرًا مقترحات عبر وسيط، رغم أنهم يقولون شيئًا آخر في ، مشددًا على أن مضيق هرمز لن يُفتح ما لم تتحقق الشروط السبعة وفق تفاهم إسلام آباد".



وأضاف أن " لا تضبط سياساتها وأمنها القومي بناءً على التصريحات والمنشورات اليومية للمسؤولين الأميركيين، بل تعتمد سلوكهم وأفعالهم الفعلية أساسًا لقراراتها".



وأكد قاليباف أن بلاده، انطلاقًا من استراتيجية الحزم والعقلانية، تقاتل وتتفاوض في آنٍ واحد، وأنها حاضرة بكل قوتها في الميدان العسكري وستواجه خصومها بمفاجآت ، وتستخدم الدبلوماسية لترسيخ تفوقها العسكري وفرض حقوق الشعب الإيراني، معتبرًا أن «المنتصر في المفاوضات هو من استعد للحرب».