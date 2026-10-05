رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن استعداد الجيش الإسرائيلي لبقاء طويل خلال الشتاء داخل قرى جنوب لبنان، عبر تجهيز مواقع محصّنة وتحسين طرق الوصول إليها، وتحدث التقرير عن انتهاء مهمة لواء المظليين الاحتياط الـ55 وتسليم مواقعه إلى قوات بديلة".
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن خفضت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة بشكل حاد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في تشرين الأول، مما زاد جاذبية الأصل الذي لا يدر عائدا.
تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن بيانات صادرة عن شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية.وللمرة الأولى منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على إيران في أواخر شباط، ارتفع متوسط الشحنات الأسبوعية لأيام عدة، متجاوزا معدل ما قبل الحرب والبالغ 18 مليون برميل يومياً.