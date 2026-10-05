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عربي و دولي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء

2026-10-05 | 03:02
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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء
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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء

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"في ليلة واحدة نصل إلى صور".. اسرائيل تستعد لشتاء طويل جنوب لبنان! (يديعوت أحرونوت)

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تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن بيانات صادرة عن شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية.

وللمرة الأولى منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على إيران في أواخر شباط، ارتفع متوسط الشحنات الأسبوعية لأيام عدة، متجاوزا معدل ما قبل الحرب والبالغ 18 مليون برميل يومياً.

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