العثور على جثث في معسكر للتخييم

أفادت قناة CBS التلفزيونية، بأنه "تم العثور على 3 جثث، متحنطة بدون علامات تدل على تعرضها للعنف، في معسكر للتخييم في جبال روكي بولاية كولورادو الأميركية".



ووفقاً للقناة، عثر أحد السائحين على جثة مجهولة الهوية في معسكر يقع في منطقة غابات نائية، وقام بإبلاغ الشرطة التي عثرت لاحقاً في مكان الحادث على رفات شخصين آخرين، بحسب "روسيا اليوم".



وقال المصدر: "طبعاً هذا ليس بالأمر الاعتيادي الذي يمكن أن يحدث في أي مكان وفي أي وقت".



وذكرت القناة أن "المحققين لم يلاحظوا أي شيء في مكان الحادث من شأنه أن يشير إلى حدوث جريمة محتملة، كما لم تكن هناك أسلحة أو علامات لحدوث عنف وقت وقوع الوفيات".