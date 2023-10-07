وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شاعر هنيغف

مسؤول في حماس: عملية طوفان الأقصى مستمرة ولا حديث عن وقف إطلاق نار من جانبنا

مسؤول في حماس: عملية طوفان الأقصى مستمرة ولا حديث عن وقف إطلاق نار من جانبنا