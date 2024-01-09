من هو رئيس وزراء فرنسا الجديد الذي عيّنه ماكرون اليوم؟

جاء تعيين غابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء لفرنسا على الإطلاق، الثلاثاء، في وقت يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بداية جديدة لبقية فترة ولايته وسط ضغوط سياسية متزايدة من اليمين المتطرف.