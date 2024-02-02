إيران : كشفنا عن عشرات "جواسيس الموساد" في 28 بلدا حول العالم

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم "تحديد عدد كبير من الجواسيس للموساد في 28 دولة و3 قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا".

وأفاد بيان الاستخبارات الإيرانية بأنه "تحديد عدد من الجواسيس في طهران وعدد من المحافظات، وجرى التصدّي لهم أو خضوعهم للمراقبة الأمنية، وكذلك تحديد عدد من الجواسيس الإيرانيين المقيمين في الخارج؛ فيما سيُتخذ القرار بشأنهم بما يتناسب مع أوضاع كل منهم، ومستوى علاقات الوزارة مع جهات الاستخبارات في الدول محل إقامتهم".

ولفت البيان إلى "إرسال بيانات متعلقة بالجواسيس الأجانب العاملين في البلدان، التي لديها علاقات تبادل مؤثر للمعلومات مع إيران، إلى هذه الدول، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية المعنية في الدول أوقفت هؤلاء الجواسيس، بحسب استراتيجياتها المضادة للتجسس، أو أخضعتهم لتحقيقات استخبارية مضاعفة".