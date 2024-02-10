رئيسة المجر تعترف بخطئها وتستقيل من منصبها

أعلنت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، استقالتها من منصبها، معترفة بارتكابها خطأ، في نيسان 2023، عندما أصدرت عفوًا عن موظف سابق في دار أيتام، مدان بالتستر على وقائع اعتداء الجنسي على أطفال، ارتكبها مدير الدار.



