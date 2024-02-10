رئيسة المجر تعترف بخطئها وتستقيل من منصبها
أعلنت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، استقالتها من منصبها، معترفة بارتكابها خطأ، في نيسان 2023، عندما أصدرت عفوًا عن موظف سابق في دار أيتام، مدان بالتستر على وقائع اعتداء الجنسي على أطفال، ارتكبها مدير الدار.
وقالت نوفاك، عبر شاشة قناة "إم 1" المجرية: "اليوم أخاطبكم للمرة الأخيرة كرئيسة للدولة. أتقدم باستقالتي من منصب رئيسة للجمهورية".
وعقب إعلان نوفاك استقالتها، أعلنت وزيرة العدل السابقة، جوديت فارغا، استقالتها من عضوية البرلمان المجري، وانسحابها من الترشح لعضوية البرلمان الأوروبي.