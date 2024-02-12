جيش الاحتلال يزعم "تحرير رهينتين" في رفح

وفي السياق قال المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي: "أنّنا أتممنا اللّيلة الماضية، عمليّة مشتركة للجيش وجهاز الشاباك والوحدة الشّرطيّة الخاصّة في رفح، لتحرير مختطفَين إسرائيليَّين تمّ اختطافهما في السّابع من "اكتوبر" تشرين الأوّل الماضي من كيبوتس نير إسحاق من قبل حماس، وتم احتجازهما في رفح، وهما: لويس هر (70 عامًا) وفرناندو مرمان (60 عامًا)".

واضاف: " لقد وصلت القوات بصورة سرية إلى مكان الهدف ونفذت عملية معقدة جدًا داخل مبنى حيث تم احتجاز المختطفيْن في الطابق الثاني من المبنى. لقد تواجد عدد من المسلحين داخل الشقة السكنية وفي الشقق المجاورة حيث اقتحمت القوات المبنى وتمكنت من تحرير المختطفين لتدير اشتباكات اثناء عملية التحرير."