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عربي و دولي

جيش الاحتلال يزعم "تحرير رهينتين" في رفح

2024-02-12 | 01:32
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جيش الاحتلال يزعم &quot;تحرير رهينتين&quot; في رفح
جيش الاحتلال يزعم "تحرير رهينتين" في رفح

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير رهينتين من قطاع غزة، من خلال عملية مشتركة بين "الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيلية" في رفح.

وفي السياق قال المتحدث باسم جيش الإحتلال  أفيخاي أدرعي: "أنّنا أتممنا اللّيلة الماضية، عمليّة مشتركة للجيش وجهاز الشاباك والوحدة الشّرطيّة الخاصّة في رفح، لتحرير مختطفَين إسرائيليَّين تمّ اختطافهما في السّابع من "اكتوبر" تشرين الأوّل الماضي من كيبوتس نير إسحاق من قبل حماس، وتم احتجازهما في رفح، وهما: لويس هر (70 عامًا) وفرناندو مرمان (60 عامًا)".

واضاف: " لقد وصلت القوات بصورة سرية إلى مكان الهدف ونفذت عملية معقدة جدًا داخل مبنى حيث تم احتجاز المختطفيْن في الطابق الثاني من المبنى. لقد تواجد عدد من المسلحين داخل الشقة السكنية وفي الشقق المجاورة حيث اقتحمت القوات المبنى وتمكنت من تحرير المختطفين لتدير اشتباكات اثناء عملية التحرير."

 
جيش الاحتلال يزعم "تحرير رهينتين" في رفح

عربي و دولي

جيش الاحتلال

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