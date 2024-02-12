الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده التام للمواجهة في مضيق هرمز والخليج

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، في تصريحات له: "قمنا بصناعة العديد من السفن المتقدمة حتى الآن، ونحن رواد في مجال الزوارق السريعة لأن إطلاق الصواريخ بسرعة 90 و110 عقدة أمر غير مسبوق في العالم"، مضيفا أن "هذه الصواريخ مصنعة بالكامل في الداخل الإيراني"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وتابع تنكسيري: "بالرغم من جميع العقوبات والمشكلات، فقد نجحت إيران في صنع العديد من الصواريخ"، مؤكدا على "حضور وتواجد القوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وأنها على استعداد لمواجهة العدو هناك بهدف الدفاع عن مصالح البلاد والشعب الإيراني".