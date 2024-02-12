الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الأمم المتحدة: احتمال شن هجوم على رفح جنوبي القطاع "مرعب"

2024-02-12 | 11:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الأمم المتحدة: احتمال شن هجوم على رفح جنوبي القطاع &quot;مرعب&quot;
الأمم المتحدة: احتمال شن هجوم على رفح جنوبي القطاع "مرعب"

اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك الاثنين أنّ احتمال التوغّل الإسرائيلي الكامل في رفح بجنوب قطاع غزة أمر "مرعب"، وأضاف "يمكن أن نتصور ما ينتظرنا".

وقال تورك في بيان: "إن أي توغّل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح - حيث يتجمع نحو 1,5 مليون فلسطيني على الحدود المصرية من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يفرون إليه - أمر مرعب، نظراً لاحتمال سقوط عدد كبير جداً من القتلى والجرحى المدنيين، وهنا أيضاً معظمهم من الأطفال والنساء".

الأمم المتحدة: احتمال شن هجوم على رفح جنوبي القطاع "مرعب"

عربي و دولي

الأمم المتحدة

رفح

إسرائيل

حماس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح... أكثر من 100 شهيد بينهم اطفال ونساء
البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو بضرورة حماية من يحتمون في رفح

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الخارجية الأميركية: يجب ألا تؤثر الضربات في رفح على مفاوضات التبادل
14:56

الخارجية الأميركية: يجب ألا تؤثر الضربات في رفح على مفاوضات التبادل

اعتبرت الخارجية الأميركية أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الاسرى مقابل إرساء هدنة في غزة لا يزال ممكنا وستكون فوائده "هائلة".

14:56

الخارجية الأميركية: يجب ألا تؤثر الضربات في رفح على مفاوضات التبادل

اعتبرت الخارجية الأميركية أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الاسرى مقابل إرساء هدنة في غزة لا يزال ممكنا وستكون فوائده "هائلة".

واشنطن تطالب إسرائيل بتحقيق عاجل في وفاة الطفلة هند رجب
14:47

واشنطن تطالب إسرائيل بتحقيق عاجل في وفاة الطفلة هند رجب

أبدت الولايات المتحدة الاثنين، أسفها للوفاة "المفجعة" للطفلة هند رجب في غزة، والتي استغاثت طوال أيام طالبة المساعدة من دون جدوى، وحضت إسرائيل على إجراء تحقيق عاجل في هذا الصدد.

14:47

واشنطن تطالب إسرائيل بتحقيق عاجل في وفاة الطفلة هند رجب

أبدت الولايات المتحدة الاثنين، أسفها للوفاة "المفجعة" للطفلة هند رجب في غزة، والتي استغاثت طوال أيام طالبة المساعدة من دون جدوى، وحضت إسرائيل على إجراء تحقيق عاجل في هذا الصدد.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024