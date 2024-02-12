الأمم المتحدة: احتمال شن هجوم على رفح جنوبي القطاع "مرعب"

وقال تورك في بيان: "إن أي توغّل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح - حيث يتجمع نحو 1,5 مليون فلسطيني على الحدود المصرية من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يفرون إليه - أمر مرعب، نظراً لاحتمال سقوط عدد كبير جداً من القتلى والجرحى المدنيين، وهنا أيضاً معظمهم من الأطفال والنساء".