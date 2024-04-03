رئيس الشاباك: مظاهرات القدس وتل أبيب تثير القلق وقد تؤدي إلى أوضاع خطيرة

كما أكد أن "الاحتجاجات العنيفة في القدس تذهب بنا إلى منحنى خطير".

وأمس، شهدت شوارع مدينة القدس وتل أبيب، تظاهرات حاشدة لليوم الثاني على التوالي، حيث خرج عشرات الآلاف من الاسرائيليين المطالبين بإسقاط حكومة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وتعزيز الجهود لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة "حماس"، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.