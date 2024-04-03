إرتفاع بأسعار النفط.. والسبب؟

وارتفعت عقود النفط الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتاً، أو 0.22 بالمئة، إلى 89.12 دولارًا للبرميل لتسليم حزيران، بينما ارتفعت عقود النفط الخام الأميركي لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 17 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 85.32 دولارًا للبرميل لتسليم أيار، في تمام الساعة 0015 بتوقيت غرينتش.

وكانت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط قد وصلت إلى أعلى مستوياتهما منذ تشرين الأول خلال جلسة التداول السابقة.

من جانبه، شهدت مخزونات النفط الخام الأميركية انخفاضًا بلغت 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو رقم يتجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون انخفاضًا بنحو 1.5 مليون برميل وفقًا لاستطلاع قامت به وكالة رويترز. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة الأميركية بياناتها في وقت لاحق اليوم الأربعاء. الول