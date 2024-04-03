رئيسي: الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يبقى من دون رد وهو يدل على قمة فشل وضياع هذا الكيان

دعا الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة ببلاده في أيلول المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج بسبب الحرب على قطاع غزة.