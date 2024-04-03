رئيسي: الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يبقى من دون رد وهو يدل على قمة فشل وضياع هذا الكيان

رثا كشيشتوش بوترا صديق عامل الإغاثة البولندي الذي صرع في غزة هذا الأسبوع صديقه الراحل قائلاً إنه كان "بطلا" مهموما بتقديم يد العون والمساعدة للآخرين.
أكد "القناة الـ13 الإسرائيلية" أن "رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي".
دعا الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة ببلاده في أيلول المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج بسبب الحرب على قطاع غزة.