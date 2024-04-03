الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

قطر وإسبانيا تدعوان من الدوحة لوقف الحرب على غزة

2024-04-03 | 14:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قطر وإسبانيا تدعوان من الدوحة لوقف الحرب على غزة
قطر وإسبانيا تدعوان من الدوحة لوقف الحرب على غزة

دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، في حين شدد نظيره الإسباني بيدرو سانشيز على دعم بلاده لحل الدولتين.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عقده اليوم الأربعاء في الدوحة، إنه يأمل أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
كما قال إن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هي عودة النازحين لمناطق مختلفة من القطاع الفلسطيني.
وأشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب على غزة، مؤكدا على الموقف المشترك الداعي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
من جهته، أكد رئيس الحكومة الإسبانية دعم بلاده لانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة ذات سيادة، مشددا على أن رؤية بلاده السياسية تقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.
كما دعا سانشيز إسرائيل إلى عدم شن عملية عسكرية في رفح، قائلا "أذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قرارات مجلس الأمن ملزمة وأن عليه وقف الحرب".
وأكد أنه يتوقع تفسيرات "أكثر تفصيلا بكثير" من نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن اعترف الجيش الإسرائيلي بوقوع "خطأ جسيم" بعد القصف الذي أسفر عن مقتل 7 عاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية في قطاع غزة، موضحا أن التفسيرات الإسرائيلية لمقتلهم "غير كافية" و"غير مقبولة".
وقام رئيس الوزراء الإسباني بجولة لمدة 3 أيام إلى منطقة الشرق الأوسط، بدأها الاثنين بالأردن، ثم توجه إلى السعودية وقطر، وبحث خلال جولته آخر التطورات في المنطقة ودعم جهود السلام في قطاع غزة.



قطر وإسبانيا تدعوان من الدوحة لوقف الحرب على غزة

عربي و دولي

قطر

إسبانيا

الدوحة

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رئيس الشاباك: مظاهرات القدس وتل أبيب تثير القلق وقد تؤدي إلى أوضاع خطيرة
إرتفاع بأسعار النفط.. والسبب؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

خامنئي يغرد بالعبرية: "إسرائيل" ستندم
03:18

خامنئي يغرد بالعبرية: "إسرائيل" ستندم

توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الخميس "إسرائيل" باللغة العبرية بالندم على قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق.

03:18

خامنئي يغرد بالعبرية: "إسرائيل" ستندم

توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الخميس "إسرائيل" باللغة العبرية بالندم على قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق.

مؤسس "المطبخ المركزي العالمي" يكسر صمته ويوجه رسالة لنتنياهو
Play
02:21

مؤسس "المطبخ المركزي العالمي" يكسر صمته ويوجه رسالة لنتنياهو


كسر خوسيه أندريس، مؤسس "المطبخ المركزي العالمي"، صمته في مقابلة مع "رويترز" حول الضربة العسكرية "الإسرائيلية" التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة، بما في ذلك الرعايا الأجانب، بينما كانوا يقومون بتوصيل الغذاء إلى المدنيين الذين يعانون من الجوع في غزة.

02:21

مؤسس "المطبخ المركزي العالمي" يكسر صمته ويوجه رسالة لنتنياهو


كسر خوسيه أندريس، مؤسس "المطبخ المركزي العالمي"، صمته في مقابلة مع "رويترز" حول الضربة العسكرية "الإسرائيلية" التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة، بما في ذلك الرعايا الأجانب، بينما كانوا يقومون بتوصيل الغذاء إلى المدنيين الذين يعانون من الجوع في غزة.

تعطيل خدمة الخرائط وتحديد المواقع وسط وجنوب "إسرائيل".. ماذا يحدث؟
02:14

تعطيل خدمة الخرائط وتحديد المواقع وسط وجنوب "إسرائيل".. ماذا يحدث؟

أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بـ "تعطيل خدمة الخرائط وتحديد المواقع "GPS" وسط وجنوب إسرائيل بهدف تضليل الصواريخ الدقيقة والمسيّرات".

02:14

تعطيل خدمة الخرائط وتحديد المواقع وسط وجنوب "إسرائيل".. ماذا يحدث؟

أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بـ "تعطيل خدمة الخرائط وتحديد المواقع "GPS" وسط وجنوب إسرائيل بهدف تضليل الصواريخ الدقيقة والمسيّرات".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024