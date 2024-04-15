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عربي و دولي

بن غفير يدعو إلى "رد جنوني" على إيران

2024-04-15 | 06:16
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بن غفير يدعو إلى &quot;رد جنوني&quot; على إيران
بن غفير يدعو إلى "رد جنوني" على إيران

دعا وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير إلى اتخاذ "رد جنوني" على الهجوم الإيراني، في الوقت الذي أكد فيه زميله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن وجود "إسرائيل في خطر وجودي".

وذكر بن غفير، في بيان: "من أجل إيجاد ردع في الشرق الأوسط، يجب أن يكون الرد جنونيا".
وأضاف: "رد إسرائيل يجب ألا يكون فزاعة.. مفهوما التناسب والاحتواء هما مفهومان رحلا في السابع من تشرين الأول".
من جهته، قال سموتريتش إنه "لا يجب ضبط النفس" أمام إيران، مبرزا "عيون الشرق الأوسط بأسره والعالم بأسره على إسرائيل".
وتابع: "إذا لم ترد إسرائيل فسوف نضع أنفسنا وأطفالنا في خطر وجودي مباشر".
وأوضح: "إذا تردد صدى استجابتنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط للأجيال القادمة، فسوف ننتصر.. إذا ترددنا، فإننا سنعرض أنفسنا وأطفالنا لخطر وجودي داهم.. مصيرنا في أيدينا.. هذا هو الوقت المناسب لقيادة قادرة على استعادة الردع ولديها الشجاعة لاستعادة الأمن لمواطني إسرائيل".
 
بن غفير يدعو إلى "رد جنوني" على إيران

عربي و دولي

إيران

إيتمار بن غفير

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