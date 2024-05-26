السعودية تعين فيصل المجفل سفيراً جديداً لدى سوريا

عينت السعودية فيصل المجفل سفيرا جديدا لها في سوريا، بعد أشهر من إعلان استئناف العلاقات بين البلدين، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).