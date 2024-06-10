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حماس: نرحب بقرار مجلس الأمن حول وقف النار الدائم وانسحاب إسرائيل التام من غزة
2024-06-10 | 16:02
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حماس: نرحب بقرار مجلس الأمن حول وقف النار الدائم وانسحاب إسرائيل التام من غزة
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