عمرو دياب يشارك ابنه "عبدالله" في أحدث اعلان.. هكذا ظهرا

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A post shared by Vodafone Egypt (@vodafoneegypt)
A post shared by Vodafone Egypt (@vodafoneegypt)
تصدر العرض الأول للجزء الجديد من سلسلة افلام Mission Impossible، الذي اقيم في ابو ظبي حديث الصحف المواقع الاخبارية خلال الايام الماضية.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حديث للكاتبة و الاعلامية اللبنانية مريم نور ، وثق احدث ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة منذ اشهر.
احتفلت الفنانة السورية كاريس بشار، بتخرج نجلها الوحيد، مجد جواد، على وسائل التواصل الاجتماعي.