عمرو دياب يشارك ابنه "عبدالله" في أحدث اعلان.. هكذا ظهرا

وفي التفاصيل، ظهر عبدالله في بداية الإعلان وهو يجلس مع صديقه على متن يخت وهما يتساءلان حول كيفية حضور إحدى الحفلات، ليقرر التواصل مع والده عمرو دياب ليساعدهما على التواجد في تلك المناسبة.وبدا الهضبة سعيدا عند تلقيه اتصال ابنه الهاتفي، وهو منهمك بوضع اللمسات الأخيرة على إحدى الأعمال الفنية التي كان قد وضع ابنه عبد الله صوته عليها، ما شكل مفاجأة للأخير الذي ترك أصدقاءه وعاد مسرعا للانضمام إلى والده في الاستوديو.وتسارعت الأحداث ليظهر عمرو دياب وابنه في الاستوديو، وهما يستعدان للتحضير للأغنية الجديدة، وفي نهاية الإعلان يبدأ دياب بأداء: "آه يا ليل".