جورجينا رودريغيز تتعرض لموقف محرج على شاطئ البحر

وظهرت جورجينا في الفيديو، الذي نشرته عبر انستغرام، وهي تمضي جزء من عطلتها على شاطئ البحر، الا انها تعرضت لموقف محرج خلال السباحة، اذ وقعت أمام الجميع بدما بدت سعيدة بالامواج التي كانت تصل اليها.