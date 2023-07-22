جورجينا رودريغيز تتعرض لموقف محرج على شاطئ البحر

وظهرت جورجينا في الفيديو، الذي نشرته عبر انستغرام، وهي تمضي جزء من عطلتها على شاطئ البحر، الا انها تعرضت لموقف محرج خلال السباحة، اذ وقعت أمام الجميع بدما بدت سعيدة بالامواج التي كانت تصل اليها.
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A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)
A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)
عبرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عن سعادتها لمشاركتها في مسلسل "كريستال"، واصفة شخصيتها بأنها "استفزتها وأعجبتها" بسبب ما تحتويه من مشاعر متناقضة، على حد تعبيرها.
اعلنت عائلة الممثل الكوميدي الأسطوري الراحل تشارلي شابلن وفاة ابنته جوزفين عن عمر ناهز 74 عاما.
أثارت الفنانة السورية كاريس بشار الجدل بين الجمهور بأحدث ظهور لابنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.