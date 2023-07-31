اليكم حقيقة منع عرض فيلم "باربي" في السعودية

وفي التفاصيل، كان الإعلان الأولي لعرض الفيلم في السعودية يعود لتاريخ 19 يوليو، ثم تم تأجيله إلى الخميس 31 آب المقبل، حتى تناقلت اليوم الأحد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يؤكد عدم عرض فيلم "باربي" في المملكة.

وذكرت بعض الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن السبب وراء تأجيل عرض فيلم "باربي" في السعودية يعود لتركيز الفيلم على قصص الشخصيات المثلية، بالإضافة إلى المشاهد الرومانسية بين باربي وكين، كون هذا المحتوى يعتبر غير لائق ومخالفا للقيم والعادات المجتمعية في المملكة.

والجدير بالذكر، أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية لم تصدر بيانا رسميا حول إلغاء عرض الفيلم، كما أنه لا يزال ضمن قائمة العروض القادمة في بعض دور النشر والسينما السعودية بتاريخ 31 آب المقبل.