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فن

سيرين عبد النور تركع امام زوجها وتوجه له رسالة مؤثرة

2023-08-02 | 04:45
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سيرين عبد النور تركع امام زوجها وتوجه له رسالة مؤثرة
سيرين عبد النور تركع امام زوجها وتوجه له رسالة مؤثرة

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة زوجها فريد رحمة، حيث كانت تغازله وتعبر عن حبها الكبير له.

وفي التفاصيل، ظهرت سيرين في الفيديو وهي تقترب من زوجها وتركع أمامه، وراحت تردد اغنيتها "اذا بدك ياني"، بينما راح هو ينظر اليها بكل حب.
الجدير ذكره ان سيرين عمدت الى نشر هذا الفيديو كي تدعو جمهورها الى متابعتها على حسابها عبر تيك توك، اذ علقت على الفيديو بالقول: "يلا على تيك توك"، مرفقة اياه برابط صفحتها الشخصية.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بالعلاقة المميزة التي تربط سيرين مع زوجها والحب الكبير بينهما، خصوصا انه يرافقها في كافة المناسبات ويكون السند والداعم الاكبر لها في كل الاوقات.
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