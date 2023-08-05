اليكم حقيقة وفاة الفنان السوري جمال العلي

وفي التفاصيل، كشفت نقابة الفنانين في سوريا حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول وفاة الفنان جمال العلي مؤكدة أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.ونشرت نقابة الفنانين في سوريا عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك بيانا توضيحيا، جاء فيه: "تنويه، لا صحة أبدا أبدا لما يشاع عن وفاة الزميل الفنان جمال العلي وقد تواصلنا معه منذ قليل وهو بصحة جيدة، والحمدلله دمتم بخير".من جهتها أيضا، أعربت الفنانة السورية تولاي هارون عن غضبها واستيائها من شائعة وفاة الفنان، واصفة ما يحدث "بالتفاهة والانحطاط".وكتبت الفنانة السورية تولاي هارون على صفحتها عبر "فيسبوك": "قمة التفاهة والانحطاط انكن تفولو على أي شخص بالموت مشان بس تطلعو ترند مافكرتو بأهلو برفقاتو بمحبينو، اتصلت لحتى اتأكد وقت سمعت صوتو كأنو رجعتلي الروح، جمال العلي بخير بكفي كذب مشان الترند بكفي أرواح الناس مو لعبة".