بالفيديو - جيهان علامة تلفت الانظار برقصها

نشرت مصممة الازياء اللبنانية داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، على حسابها عبر تويتر، صورتين ظهرت فيهما برفقته، ضمن أجواء طغت عليها مشاعر الحب والرومنسية.

