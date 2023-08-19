بالفيديو - جيهان علامة تلفت الانظار برقصها

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، مشيدين بالعلاقة العائلية الفريدة التي تجمع عائلة راغب علامة والتي تظهر دائما على الاعلام.
كما عبر كثيرون عن اعجابهم بجمال جيهان وحفاظها على اطلالتها اللافتة وجمالها دائما.
View this post on Instagram
A post shared by Jihan Alama (@jihanalama)
A post shared by Jihan Alama (@jihanalama)
نشرت مصممة الازياء اللبنانية داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، على حسابها عبر تويتر، صورتين ظهرت فيهما برفقته، ضمن أجواء طغت عليها مشاعر الحب والرومنسية.
احتفلت الممثلة السورية ليليا الأطرش، بعيد ميلادها برفقة عدد من أصدقائها المقربين.
شاركت شام الذهبي ، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور جمعتها مع والدتها وجهت من خلالها رسالة خاصة لها، معربة عن سعادتها لكونها والدتها.