منى زكي تتحدث عن تأثير مهنتها على علاقتها مع زوجها أحمد حلمي

وفي التفاصيل، قالت منى: "بحس إن ربنا ممكن يكون إداني الموهبة مش بس علشان ابقى مشهورة، لكن علشان لو في ناس بتحبني أو شايفة إني بفكر صح لما تشوفني بعمل توعية ممكن ده يشجعهم، وهو نوع من رد الجميل".وتحدثت الفنانة المصرية منى زكي خلال ظهورها في برنامج "كلام نواعم" عن تأثير نجاحها المهني على علاقتها بزوجها أحمد حلمي وعائلتها، إضافة إلى الضغوط النفسية التي تتعرض لها وكيفية تجاوزها.وأوضحت وجود العديد من الضغوط في علاقتها مع زوجها بسبب مهنتهما، واصفة العمل في التمثيل "بالمتعب نفسيا"، لكون الاحباطات التي يتعرض لها الفنان قاسية، وبالمقابل تحقيق النجاحات يمدها بالإحساس الجيد بحسب تعبيرها.و أكدت أن الفنان يشعر بالاكتئاب بعد فشله في عمل مهم، ولكن عليه عدم المبالغة في تضخيم الأمور، وأن يعرف أن عائلته هي الأهم، ويجب مساندته من قبل شريك حياته.