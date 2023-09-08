خالد علامة يشارك لقطات مؤثرة مع والده راغب علامة

وظهر راغب الى جانب خالد وهما يقومان بتصوير تريند على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يظهرا في عدة إطلالات وكانت آخر لقطة لافتة جدا اذ ظهرا بإطلالة انيقة باللون الاسود.
وقام خالد بإحتضان والده وتقبيله على رأسه بحنان، وارفق الفيديو بتعليق جاء فيه: "بعض المرح مع والدي".
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A post shared by Khaled Alama (@khaledralama)
A post shared by Khaled Alama (@khaledralama)
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