رامي جمال و زوجته ناريمان يثيران الجدل بإعلان مفاجئ .. هل تراجعت عن اعتزالها؟

في هذا السياق، نشرت ناريمان صورة تجمعها بـ رامي من داخل استديو التسجيل، وعلّقت: "قلولي، متوقعين الأغنية حب ولا دراما؟".

من جهته، رد رامي رامي ممازحًا: "يا ترى إيه الموضوع محير جدًا".

هذا الاعلام جعل كثيرون بتساءلون ما إذا كانت ناريمان تراجعت عن قرار الاعتزال التي اتخذته بالاتفاق مع جمال.