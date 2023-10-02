الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

رامي جمال و زوجته ناريمان يثيران الجدل بإعلان مفاجئ .. هل تراجعت عن اعتزالها؟

2023-10-02 | 10:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رامي جمال و زوجته ناريمان يثيران الجدل بإعلان مفاجئ .. هل تراجعت عن اعتزالها؟
رامي جمال و زوجته ناريمان يثيران الجدل بإعلان مفاجئ .. هل تراجعت عن اعتزالها؟

تسبب الفنان المصري رامي جمال ببلبلة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان تعاونه مع زوجته المعتزلة، ناريمان، في ديو غنائي جديد.

في هذا السياق، نشرت ناريمان صورة تجمعها بـ رامي من داخل استديو التسجيل، وعلّقت: "قلولي، متوقعين الأغنية حب ولا دراما؟".

من جهته، رد رامي رامي ممازحًا: "يا ترى إيه الموضوع محير جدًا".

هذا الاعلام جعل كثيرون بتساءلون ما إذا كانت ناريمان تراجعت عن قرار الاعتزال التي اتخذته بالاتفاق مع جمال.

 

مقالات ذات صلة
رامي جمال و زوجته ناريمان يثيران الجدل بإعلان مفاجئ .. هل تراجعت عن اعتزالها؟

فن و منوعات

فن

رامي جمال

ناريمان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صورة لـ نادين الراسي برفقة حبيبة طليقها تثير الجدل
محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد إبنه علي: يا حبيب أبوك

اقرأ ايضا في فن

توتر بين بن آفليك و جنيفر لوبيز بسبب زوجته السابقة جنيفر غارنر
10:53

توتر بين بن آفليك و جنيفر لوبيز بسبب زوجته السابقة جنيفر غارنر

شهدت علاقة الممثلان الامريكيان بن آفليك وزوجته جنيفر لوبيز​ توترًا واضحًا في أحدث ظهور لهما، اذ بدت ملامح الغضب واضحة على وجهيهما.

10:53

توتر بين بن آفليك و جنيفر لوبيز بسبب زوجته السابقة جنيفر غارنر

شهدت علاقة الممثلان الامريكيان بن آفليك وزوجته جنيفر لوبيز​ توترًا واضحًا في أحدث ظهور لهما، اذ بدت ملامح الغضب واضحة على وجهيهما.

بعد وفاتها .. ابنة نجاح سلام و حفيدتها تكشفان تفاصيل حياتها بعد الاعتزال
10:34

بعد وفاتها .. ابنة نجاح سلام و حفيدتها تكشفان تفاصيل حياتها بعد الاعتزال

تحدثت ابنة وحفيدة الفنانة اللبنانية الراحلة نجاح سلام عن تفاصيل حياتها بعد أن أعلنت اعتزالها عام 2000 وقررت ارتداء الحجاب.

10:34

بعد وفاتها .. ابنة نجاح سلام و حفيدتها تكشفان تفاصيل حياتها بعد الاعتزال

تحدثت ابنة وحفيدة الفنانة اللبنانية الراحلة نجاح سلام عن تفاصيل حياتها بعد أن أعلنت اعتزالها عام 2000 وقررت ارتداء الحجاب.

صدور القرار القضائي النهائي بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى
09:15

صدور القرار القضائي النهائي بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى

اكدت مصادر محكمة التميير لـ "الجديد" ان رئيسة محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية سهير الحركة، ردّت قرار النقض المُقدّم من عائلة الشاب السوري محمد موسى الذي كان قد دخل خلسة بهدف السرقة الى منزل زوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم وفارق الحياة بعد اطلاق النار عليه من قِبل الاخير.

09:15

صدور القرار القضائي النهائي بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى

اكدت مصادر محكمة التميير لـ "الجديد" ان رئيسة محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية سهير الحركة، ردّت قرار النقض المُقدّم من عائلة الشاب السوري محمد موسى الذي كان قد دخل خلسة بهدف السرقة الى منزل زوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم وفارق الحياة بعد اطلاق النار عليه من قِبل الاخير.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023