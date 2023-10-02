رامي جمال و زوجته ناريمان يثيران الجدل بإعلان مفاجئ .. هل تراجعت عن اعتزالها؟

في هذا السياق، نشرت ناريمان صورة تجمعها بـ رامي من داخل استديو التسجيل، وعلّقت: "قلولي، متوقعين الأغنية حب ولا دراما؟".
من جهته، رد رامي رامي ممازحًا: "يا ترى إيه الموضوع محير جدًا".
هذا الاعلام جعل كثيرون بتساءلون ما إذا كانت ناريمان تراجعت عن قرار الاعتزال التي اتخذته بالاتفاق مع جمال.
View this post on Instagram
A post shared by nareem (@nariiman_n)
A post shared by nareem (@nariiman_n)
شهدت علاقة الممثلان الامريكيان بن آفليك وزوجته جنيفر لوبيز توترًا واضحًا في أحدث ظهور لهما، اذ بدت ملامح الغضب واضحة على وجهيهما.
تحدثت ابنة وحفيدة الفنانة اللبنانية الراحلة نجاح سلام عن تفاصيل حياتها بعد أن أعلنت اعتزالها عام 2000 وقررت ارتداء الحجاب.
اكدت مصادر محكمة التميير لـ "الجديد" ان رئيسة محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية سهير الحركة، ردّت قرار النقض المُقدّم من عائلة الشاب السوري محمد موسى الذي كان قد دخل خلسة بهدف السرقة الى منزل زوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم وفارق الحياة بعد اطلاق النار عليه من قِبل الاخير.