قبلة روبياليس تُفجّر أزمة جديدة في الكرة الاسبانية

بعد قرار عدم استدعائها للمنتخب الإسباني، لمباراتين في دوري الأمم الأوروبية من قبل المدربة الجديدة مونتسي تومي، وجهت جيني هيرموسو، أسئلة للاتحاد الوطني.وكانت المدربة استبعدت هيرموسو، بحجة حمايتها بعد أزمة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس، فردّت عبر منصة إكس "تحميني من ماذا؟ لنكن واضحين، تم تقديم ادعاء اليوم يفيد بأن البيئة داخل الاتحاد ستكون آمنة لزميلاتي، ثم تم الإعلان عن أنهم لم يتصلوا بي كوسيلة لحمايتي".وقالت "لقد بحثنا لأسابيع، بل لأشهر، عن الحماية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لكنها لم تأت أبداً، والأشخاص الذين يطلبون منا الآن أن نثق بهم هم الأشخاص أنفسهم الذين كشفوا اليوم عن قائمة اللاعبات اللاتي طلبن عدم استدعائهن".وردّت لاعبات المنتخب الإسباني عبر بيان على قرار استدعائهن للمنتخب وأوضحن "سوف ندرس العواقب القانونية بعدما وضعنا الاتحاد ضمن قائمة طالبنا بعدم التواجد فيها لأسباب تم شرحها علانية، نحن نشعر بالحزن من الوضع الذي أُرغمنا على التواجد فيه مرة أخرى".