فيديو - جيمي فاردي على المسرح يسخر من توتنهام

Jamie Vardy at Radio 2 Party in the park



“Where are the Tottenham fans? Still got no bottle”



Credit-@SimmsLCFC89 #lcfc #leicestercity pic.twitter.com/3qmLUkJ3LO — The Final Whistle (@TFWhistle__) September 17, 2023

افتتح جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، حسابه للموسم الجديد، حيث سجل أول اهداف فريق المدرب إنزو ماريسكا في الفوز الكبير (4-1) خارج أرضه على ساوثامبتون.وبعد أقل من 48 ساعة، ظهر فاردي في حفلة في فيكتوريا بارك في ليستر، لحضور مهرجان إن ذا بارك على راديو بي بي سي 2 الذي استمر يومين.كان كل من كايلي مينوغ، فرقة تيرز فور فيرز، جيمس بلانت، سام رايدر ولامار، بعض الاسماء الكبرى التي كانت حاضرة، لكن فاردي تصدر عناوين الصحف بعد ظهوره على المسرح.وكان الدولي الإنجليزي السابق هناك للإعلان عن فيرنون كاي، لكنه لم يستطع مقاومة السخرية من توتنهام، وسأل عما إذا كان هناك أي مشجعين متواجدين، واتى الرد عبر موجة من صيحات الاستهجان، ما دفعه للقول "ما زلت لا تملك زجاجة (لقب)".