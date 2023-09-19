فيديو - تدخل مزدوج عنيف يُطيح لاعبين معاً !!

Even by ordinary South American football standards, this tackle from Honduras is something to behold pic.twitter.com/yQAHgTadaG — GOLAZO (@golazoargentino) September 18, 2023

ترك تدخل صادم في دوري الدرجة الأولى في هندوراس المعلقين في حالة من الرعب ... فقد سقط سي دي ماراثون (0-1) في الدوري الوطني أمام متصدر الدوري أوليمبيا، بعد مباراة جذبت اهتماماً واسعاً، بسبب تدخل مزدوج عنيف.وحدث ذلك بعد لحظات فقط من هدف كيفن لوبيز في الدقيقة 84، والذي نال على إثره مدافع ماراثون أندريه أوريانا بطاقة حمراء مباشرة.وأظهرت اللقطات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أوريانا البالغ من العمر 21 عاماً وهو يندفع ويرتمي بكلتيّ قدميه فيطيح بكل من كارلوس بينيدا وجيرمان ميخيا معاً في مشهد سرياليّ.