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كرة القدم

فيديو - تدخل مزدوج عنيف يُطيح لاعبين معاً !!

2023-09-19 | 08:03
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فيديو - تدخل مزدوج عنيف يُطيح لاعبين معاً !!
فيديو - تدخل مزدوج عنيف يُطيح لاعبين معاً !!

ترك تدخل صادم المعلقين في حالة من الرعب

ترك تدخل صادم في دوري الدرجة الأولى في هندوراس المعلقين في حالة من الرعب ... فقد سقط سي دي ماراثون (0-1) في الدوري الوطني أمام متصدر الدوري أوليمبيا، بعد مباراة جذبت اهتماماً واسعاً، بسبب تدخل مزدوج عنيف.
وحدث ذلك بعد لحظات فقط من هدف كيفن لوبيز في الدقيقة 84، والذي نال على إثره مدافع ماراثون أندريه أوريانا بطاقة حمراء مباشرة. 
وأظهرت اللقطات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أوريانا البالغ من العمر 21 عاماً وهو يندفع ويرتمي بكلتيّ قدميه فيطيح بكل من كارلوس بينيدا وجيرمان ميخيا معاً في مشهد سرياليّ.
 
 
فيديو - تدخل مزدوج عنيف يُطيح لاعبين معاً !!

رياضة

كرة القدم

هندوراس

سي دي ماراثون

أوليمبيا

كيفن لوبيز

أندريه أوريانا

كارلوس بينيدا

جيرمان ميخيا

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