صورة قاسية - مُشجّع نيوكاسل تعرّض لطعنات عدّة ونجا من الموت

تعرض "للطعن ثلاث مرات" من قبل "مجموعة من البلطجية"

نقل أحد مشجعي نيوكاسل إلى المستشفى بعد أن تعرض "للطعن ثلاث مرات" من قبل "مجموعة من البلطجية" قبيل مباراة دوري أبطال أوروبا مع ميلان، التي انتهت الى التعادل السلبيّ، وهي أول مباراة للنادي الإنجليزي في المسابقة منذ 20 عاماً.

وأفادت التقارير أن سبعة أو ثمانية رجال مقنّعين، هاجموا المشجع البريطاني إيدي مكاي، البالغ من العمر 58 عاماً في إيطاليا، عند منتصف الليل، حيث كان يسير مع ابنه وصديقه في منطقة نافيجيلي وسط البلاد.

وتم إنقاذ الرجل من قبل الشرطة المحلية التي نقلته إلى المستشفى، حيث تحسنت حالته وسمح له بالخروح يوم الثلاثاء، وأشارت التقارير إلى أن ظهر وذراع مكاي تعرضا للطعن في الحادث العنيف، وقد أثارت جراح ظهره قلق الأطباء لحظة الكشف عليه.

وقالت راشيل، ابنة مكاي، لشبكة سكاي نيوز أنّ وضع والدها مستقر لكنه في حالة صدمة، فهو حزين لأنه غاب عن المباراة، وقالت أن لديه ركبتين اصطناعيتين، ولذلك سقط عندما كان مطارداً.