بلال عبد الله يشكر باكستان ... السبب؟

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" بالقول : "الشكر للدولة الباكستانية وسفيرها في لبنان على تقديمهم هبة قيمة من الأدوية والمساعدات الصحية لبلدنا ،تضامنا مع مرضانا في ظل أزمتنا الصحية الناجمة عن الانهيار الأقتصادي والمالي المتفاقم

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مع أن دولة باكستان الصديقة ،تمر في ظروف صعبة ودقيقة، إلا انها أرادت أن تؤكد وقوفها مع شعب لبنان".