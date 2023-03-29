بلال عبد الله يشكر باكستان ... السبب؟
غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" بالقول : "الشكر للدولة الباكستانية وسفيرها في لبنان على تقديمهم هبة قيمة من الأدوية والمساعدات الصحية لبلدنا ..."
غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" بالقول : "الشكر للدولة الباكستانية وسفيرها في لبنان على تقديمهم هبة قيمة من الأدوية والمساعدات الصحية لبلدنا ،تضامنا مع مرضانا في ظل أزمتنا الصحية الناجمة عن الانهيار الأقتصادي والمالي المتفاقم. مع أن دولة باكستان الصديقة ،تمر في ظروف صعبة ودقيقة، إلا انها أرادت أن تؤكد وقوفها مع شعب لبنان".