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"الاخبار": جنبلاط يطلب من باريس سحب اقتراح المقايضة

2023-04-01 | 01:14
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&quot;الاخبار&quot;: جنبلاط يطلب من باريس سحب اقتراح المقايضة
"الاخبار": جنبلاط يطلب من باريس سحب اقتراح المقايضة

"الاخبار": جنبلاط يطلب من باريس سحب اقتراح المقايضة.. العقدة السعودية مستمرة واللقاء الخماسي إلى الرياض

علمت صحيفة "الأخبار" أن مصر بدأت اتصالات مع عدد من الدول المعنية لإعادة إحياء عمل مجموعة اللقاء الخماسي بعدما تبين أن نتائج الجولة الأخيرة من اللقاءات، والتي عُقدت في العاصمة الفرنسية في شباط الماضي، كانت سيئة للغاية. 
واكدت المصادر أن الجانب السعودي لا يزال يتعامل مع الساحة اللبنانية على أنها معقل أبرز خصومه، وأن لبنان هو المكان الذي يمكن أن تواجه الرياض فيه حزب الله، كونه "مصدر صداع للسعودية في اليمن والعراق وسوريا إضافة إلى لبنان". 
وأشار المعنيون ، بحسب ما اشارت الصحيفة،  إلى أن الجانب المصري شعر بأن الأجواء العاصفة التي انتهى إليها الاجتماع تجعل إعادة عقده في باريس صعباً، لذلك فكّرت القاهرة بمبادرة تفتح الطريق أمام عقده في الرياض. وقد أثار المصريون الأمر مع أطراف عدة، وتحدثوا عن إمكانية أن يبادروا إلى التواصل مع الجانب الإيراني لتسهيل الأمور. علماً أن القاهرة تعطي إشارات إلى رغبة في تواصل أكثر حرارة مع حزب الله في بيروت، لكنها تعتبر أن الموقف النهائي يبقى مرتبطاً بالموقف السعودي.
الى ذلك وقبل أن يصل رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إلى باريس، للقاء المستشار في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، كانَ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قد عاد إلى بيروت بعدما التقى مدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيميه. وأكّد مطّلعون أن زيارة جنبلاط أتت "في سياق إقناع باريس بالتراجع عن مشروع المقايضة بين فرنجية في رئاسة الجمهورية ونواف سلام في رئاسة الحكومة، أو أي مقايضة تحمِل فرنجية إلى بعبدا".
 ونقل هؤلاء عن جنبلاط أنه كانَ حريصاً على "التشديد أمام الفرنسيين بأن انتخاب فرنجية أمر صعب، خصوصاً في غياب الموافقة السعودية"، وأنه حتى لو وافقت المملكة "سيبقى الأمر صعباً بسبب موقف الكتل المسيحية منه". 
وأضاف المطلعون  أن الزعيم الاشتراكي "جنبلاط طلب بصراحة من الفرنسيين التخلي عن هذه المقايضة وعن محاولة إقناع السعوديين بالسير بها"، و"الانتقال بالبحث إلى مكان آخر للخروج من هذه المراوحة التي لن تصِل إلى أي مكان".
وأوضح جنبلاط أنه "في مقابل إصرار ثنائي حزب الله وحركة أمل على دعم ترشيحه، فإن الكتل المسيحية وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لا تزال عند موقفها المتصلب بالرفض، وتتقاطع في ذلك مع الموقف السعودي، بالتالي يتعين على باريس أن تتراجع عن هذا الدعم وتبدأ بالبحث عن شكل جديد للتسوية، ما لم يحصل ما يدفع هذه القوى إلى تغيير مواقفها".

كما أكدت المصادر أن "واحداً من الأسباب التي تدفع جنبلاط إلى ثني الفرنسيين عن دعم فرنجية هو المشكلة التي تواجهه داخل الحزب، وخصوصاً مع نجله النائب تيمور"، إذ إن "الخلاف بينهما على الملف الرئاسي كبير، وقد أبلغ جنبلاط الابن والده بأنه لن يصوّت لفرنجية بأي شكل من الأشكال، انسجاماً مع موقف القاعدة الشعبية"، وهذا التعارض هو "ما أجبر جنبلاط على التراجع عن الوعد الذي قطعه لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالتفكير بالأمر".
 
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حراك العسكريين المتقاعدين دعا المالية لتصحيح "منح بدل الإنتاجية"
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حراك العسكريين المتقاعدين دعا المالية لتصحيح "منح بدل الإنتاجية"

لفت "حراك العسكريين المتقاعدين"، إلى أنّ "وزير الماليّة طالعنا بدعوته الحكومة، إلى إقرار المرسومَين اللّذين أعدّتهما الوزارة بأسرع وقت ممكن، منعًا لانهيار مؤسّسات القطاع العام وتقلّص الموارد الماليّة للخزينة كما قال، علمًا بأنّه بعد التّدقيق في هذين المرسومَين، تبيّن أنّهما ينطويان على فضائح ومخالفات قانونيّة جسيمة، أقلّ ما يُقال فيها إنّها جريمة تمييز عنصري بحقّ الأسلاك العسكريّة والأمنيّة، وبحقّ المتقاعدين العسكريّين والمدنيّين؛ أخرجت تحت بدعة ما يُسمّى بمنح بدل الإنتاجيّة لموظّفي الخدمة".

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